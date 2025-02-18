Yalova'da Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 11 Madalya

Yalova'da düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Kurtalanlı sporcular, 11 madalya elde etti.

Şampiyonada, minik-yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki sporculardan Rıza Gurdap ve Yazgül Dalkılıç Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Yusuf Karataş, Mehmet Kemal Aker, Edip Dalkılıç Türkiye ikincisi, Eyüpcan Dalkılıç, M.islam Pektaş, Başak Dalkılıç, Havin Tulgar, Umut Dalkılıç ve İrfan Gurdap ise Türkiye üçüncüsü oldu. - SİİRT