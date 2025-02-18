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Yalova'da Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 11 Madalya

Yalova'da Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 11 Madalya
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2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Kurtalanlı sporcular, minik-yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde toplam 11 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Rıza Gurdap ve Yazgül Dalkılıç Türkiye şampiyonu, diğer sporcular da farklı derecelerle başarı gösterdi.

Yalova'da düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Kurtalanlı sporcular, 11 madalya elde etti.

Şampiyonada, minik-yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki sporculardan Rıza Gurdap ve Yazgül Dalkılıç Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Yusuf Karataş, Mehmet Kemal Aker, Edip Dalkılıç Türkiye ikincisi, Eyüpcan Dalkılıç, M.islam Pektaş, Başak Dalkılıç, Havin Tulgar, Umut Dalkılıç ve İrfan Gurdap ise Türkiye üçüncüsü oldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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