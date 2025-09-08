Haberler

Yalova'da Voleybol ve Futbol Coşkusu

Yalova'da Voleybol ve Futbol Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası finali ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı dev ekranda izlendi. Voleybol takımımız tarihi bir başarı ile finalde ikinci oldu, futbol takımımız ise İspanya'ya karşı ağır bir yenilgi aldı.

Yalova'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası final heyecanı ve A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı kentte kurulan dev ekranda izlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası final heyecanı Yalova'da dev ekranda yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kurulan ekranda vatandaşlar, Türkiye-İtalya finalini takip etti. Bangkok'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihte ilk kez finale çıkan milli takım, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmış ve madalya garantilemişti. Miller finalde ise Brezilya'yı geçen İtalya ile karşılaştı. Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 15-8 kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye ise tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Daha sonra ise A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçı olan Türkiye - İspanya mücadelesi izlendi. 6-0 yenildiğiyle sonuçlandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

'Teşhircilik' soruşturması başlatılan konsere Hadise'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.