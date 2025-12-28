Yalova'da amatör lig maçı sonrası yaşanan kavgaya jandarma müdahale etti

Yalova Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan RMK Marine Tavşanlı Belediyespor-Akran Gemlikspor maçı sonrası saha dışında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

BAL 5. Grup 12. hafta mücadelesinde Yalova ekibi RMK Marine Tavşanlı Belediyespor ile Bursa temsilcisi Akran Gemlikspor karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına giden oyuncular arasında başlayan tartışma, saha dışına taştı. Akran Gemlikspor yöneticileri ile Tavşanlı Belediyespor taraftarları arasında kavga yaşandı.

Çıkan olaylarda yumruklaşmalar olurken jandarma ekipleri, biber gazı kullandı. Bursa ekibinden 2 kişinin göz altına alındığı olaylar, güçlükle önlenebildi.

Olaylar nedeniyle güvenlik koridoru oluşturulurken bu kez Tavşanlı Belediyespor taraftarları, Gemlikspor yöneticilerinin bulunduğu alana taş attı. Bazı taşlar araçlara isabet ederken, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Jandarma ekipleri, Gemlikspor taraftarının bulunduğu deplasman tribününde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.