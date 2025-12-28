Haberler

Yalova'da amatör lig maçı sonrası yaşanan kavgaya jandarma müdahale etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta RMK Marine Tavşanlı Belediyespor ile Akran Gemlikspor arasında geçen maç sonrası çıkan olaylara jandarma müdahale etti. Oyuncular arasında başlayan tartışma, saha dışında kavgaya dönüştü.

Yalova Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan RMK Marine Tavşanlı Belediyespor-Akran Gemlikspor maçı sonrası saha dışında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

BAL 5. Grup 12. hafta mücadelesinde Yalova ekibi RMK Marine Tavşanlı Belediyespor ile Bursa temsilcisi Akran Gemlikspor karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına giden oyuncular arasında başlayan tartışma, saha dışına taştı. Akran Gemlikspor yöneticileri ile Tavşanlı Belediyespor taraftarları arasında kavga yaşandı.

Çıkan olaylarda yumruklaşmalar olurken jandarma ekipleri, biber gazı kullandı. Bursa ekibinden 2 kişinin göz altına alındığı olaylar, güçlükle önlenebildi.

Olaylar nedeniyle güvenlik koridoru oluşturulurken bu kez Tavşanlı Belediyespor taraftarları, Gemlikspor yöneticilerinin bulunduğu alana taş attı. Bazı taşlar araçlara isabet ederken, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Jandarma ekipleri, Gemlikspor taraftarının bulunduğu deplasman tribününde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında