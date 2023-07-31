Üye Girişi
Haberler

Yalova Belediyesi, Yalovaspor'a malzeme desteğinde bulundu

Spor Haberleri

Yalova Belediyesi, Yalovaspor'a malzeme ve ekipman desteği sağladı. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, törende sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Yalova Belediyesi, Yalovaspor'a malzeme desteğinde bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya, yöneticiler ve teknik ekip törene katıldı. Yalovaspor tesislerinde düzenlenen törenle sporculara malzeme ve ekipmanları verildi.

Başkan Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, "Yalova Belediyesi olarak altyapıyı güçlendirerek sporcularımızın daha iyi şartlarda yetişmesi adına seferberlik halindeyiz. Kulübümüz, önceki yıllarda olduğu gibi önemli sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bizler de elimizden gelen ne ise onu yapmaya hazırız" dedi.

Tutuk, malzeme dağıtımı sonrası sporcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalova Belediyesi Mustafa Tutuk İsmail Kaya Yalovaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title