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Yalova Altınova'da Pedallar şampiyonluk için dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yalova Altınova'da Pedallar şampiyonluk için dönüyor

Yalova Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların kıyasıya mücadelesi devam ediyor.

Yalova Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların kıyasıya mücadelesi devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonasında sporcular, Altınova Bayraktepe Kent Ormanı'nda kıyasıya mücadele veriyor. Altınova Kent Ormanı'nın ulusal ve uluslararası alanda marka olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu parkurda salgın öncesi 5 yıl Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuz ile olimpiyatlara puan veren şampiyonalar düzenledik. Parkurumuz alanında uluslararası onay almış bir bölgedir" diye konuştu.

24 Temmuz 2022 Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk 2 gününde sporseverler kıyasıya çekişmeyi heyecanla izledi. Salgın öncesi Olimpiyatlara puan veren Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonasına da 5 yıl ev sahipliği yapan Altınova Kent Ormanı'nda gerçekleşen yarışmaları Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özkan Seyrek, AK Parti Altınova İl Başkanı Muğlim Bağatar da takip etti.

Yarışmaların ilk günkü kısa parkurda 19 yaş ve üstü elit erkek ile 9 yaş ve üstü elit kadınlar, ikinci günkü eliminatör yarışmalarında 17 yaş ve üstü erkek elemeler ve finalleri ile 17 yaş ve üstü kadınlar elemeler ve finalleri gerçekleştirildi.

Yarışmalar Cross Country Olimpic kategorisinde 19 yaş ve üstü elit erkekler, 19 yaş altı genç erkek, 19 yaş ve üstü elit kadınlar ve 19 yaş altı genç kadınlar yarışmalarıyla son bulacak. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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