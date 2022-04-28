Yalnızca 37 yaşında kırılabilecek rekoru da kırdı! Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti - Haberler

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Yalnızca 37 yaşında kırılabilecek rekoru da kırdı! Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede takımına 1 puanı getiren golü atan Cristiano Ronaldo, Premier Lig tarihinde 37 yaşında bir sezonda 17 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Manchester United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Old Traffor'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

Yalnızca 37 yaşında kırabilecek rekoru da kırdı! Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti

37 YAŞINDA 17 GOLE ULAŞAN İLK FUTBOLCU

Karşılaşmada Chelsea 60. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra 62. dakikada Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle Premier Lig'de 17. kez fileleri havalandırma başarısı gösteren Portekizli yıldız, ligde 37 yaşında 17 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Manchester United'ın attığı son 9 golün 8'ini de Cristiano Ronaldo kaydetti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Premier Lig, Chelsea, Spor, Haberler

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