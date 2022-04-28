Yalnızca 37 yaşında kırılabilecek rekoru da kırdı! Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti

Manchester United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Old Traffor'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

37 YAŞINDA 17 GOLE ULAŞAN İLK FUTBOLCU

Karşılaşmada Chelsea 60. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra 62. dakikada Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle Premier Lig'de 17. kez fileleri havalandırma başarısı gösteren Portekizli yıldız, ligde 37 yaşında 17 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Manchester United'ın attığı son 9 golün 8'ini de Cristiano Ronaldo kaydetti.