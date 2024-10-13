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Yalıkavakspor Avrupa Kupası'na Veda Etti

Yalıkavakspor Avrupa Kupası'na Veda Etti
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Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi rövanş maçında KPR Gminy Kobierzyce'ye 27-26 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

KADINLAR EHF Avrupa Ligi rövanş maçında Yalıkavakspor sahasında konuk ettiği KPR Gminy Kobierzyce'ye 27-26 mağlup oldu. Bu skorla Bodrum ekibi Avrupa Kupası'na veda etti.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası mücadelesi kapsamında deplasmanda konuk olduğu Polonya'nın güçlü ekiplerinden KPR Gminy Kobierzyce'ye 27-26 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynandı. Mücadeleyi Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen ve yüzlerce Yalıkavakspor taraftarı izledi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyunuyla beğeni toplayan mavi-beyazlı ekip, devreye 16-12 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum ekibi mücadeleci oyununa rağmen 27-26 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Yalıkavakspor Avrupa Kupası'na veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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