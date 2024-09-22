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Yalçın Koşukavak: 'Kazanmayı Çok İstediğimiz Maçı Kaybettik'

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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybettikleri maç sonrası, ilk 20 dakikanın istedikleri gibi geçtiğini ancak sonrasında aldıkları kötü gollerle oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirtti.

- Yalçın Koşukavak : "Kazanmayı çok istediğimiz maçı kaybettik"

ANKARA - Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istediğimiz maçı, 2-0 kaybettik. Oyunun ilk 20 dakikası istediğimiz gibi başladı ama 20. dakikada kötü bir gol yedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanmayı çok istediğimiz maçı, 2-0 kaybettik. Oyunun ilk 20 dakikası istediğimiz gibi başladı ama 20. dakikada kötü bir gol yedik. İlk yarının bitiminde ikinci golü yiyince oyunun bütün psikolojisi rakibe geçti. Bir de zorunlu değişiklik çok oldu. Maçı kaybettik, toparlanmamız lazım. İki haftadır kaybediyoruz. İddialı bir şekilde lige başladığımız duruma gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yalçın Koşukavak: 'Kazanmayı Çok İstediğimiz Maçı Kaybettik'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Spor

Yalçın Koşukavak Maç Sonucu 3-sayfa Ankara Futbol Iğdır Spor

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