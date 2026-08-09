Koşukavak: Hızlı adapte olmalıyız

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sarıyer maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hızlı bir şekilde bu lige adapte olmamız lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Muğlaspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Sarıyer'i tebrik ederim. Bugünkü oyunu bizim için çok farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Çok kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuzun insan üstü çabasıyla 20 transfer yaptık. Kolay değil biliyorum. 20-25 günlük antrenmanla lige başladık. Oyun ve oyuncu anlamında çok fazla eksiklerimizin olduğunun farkındayım. Hem transferleri değerlendirip iyi bir oyun modeli inşa etmemiz lazım. Ligin ilk haftalarında neredeyse tüm takımlarda aynı problemler var. Maçtan önce de bunu bekliyorduk açıkçası. Hızlı bir şekilde bu lige adapte olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı