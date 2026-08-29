Koşukavak: Bugün kazanmak çok değerliydi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor maçının ardından, "Bugün kazanmak çok değerliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Eski takımı Boluspor'a başarı dileyerek sözlerine başlayan Koşukavak, "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü orada iki sezon çalıştım. İnşallah toparlarlar. Oyuna iyi başladık aslında. İlk yarının başında bir gol, ikinci yarının başında bir gol bulduk. Bir de rakip 52. dakikada kırmızı kart görünce oyun tamamen bizim adımıza biraz kolaylaştı. Oyundan memnun değilim ama bunda oyuncularıma da haksızlık etmek istemiyorum. Kolay bir şey değil; 22 oyuncu, toplam bir aydır hala tam manasıyla hazır olmayan oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

"Gelişime ihtiyacımız var"

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Oyunun bazı sekanslarından rahatsızım. Ama bugün onu unutuyorum çünkü kazanmak çok değerliydi, kazanmamız gerekiyordu. 3 haftadır gol atmadan 2 puan almak biraz ilginç bir istatistik işin açıkçası. Bu bir süreç. Gelişime ihtiyaç duyuyoruz; hem oyun içi hem oyunun hücum tarafı hem de savunma tarafı... 3 puan aldığımız için sevinçliyim, gol yemediğimiz için sevinçliyim" şeklinde konuştu.

Koşukavak sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii daha zor rakipler var, daha organize bir oyun oynamamız gerekiyor işin açıkçası. Boluspor'a da bir an önce toparlanmalarını diliyor, başarılar diliyorum. Orada çok dostum var, çok iyi zamanlar geçirdim. İnşallah onlar hakkında da hayırlısı olur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı