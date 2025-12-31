Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
Yapay zeka, Turkcell Süper Kupa 2025 ile ilgili çarpıcı bir tahmin yaparak Türkiye'de 2026'nın ilk kupasının sahibini bulacağı turnuvayı kazanacak takımı açıkladı.
- Yapay zeka, 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin etti.
- Yapay zeka, 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçını Fenerbahçe'nin 3-0 kazanacağını tahmin etti.
- Yapay zeka, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final maçının normal süresinin 1-1 biteceğini ve Galatasaray'ın penaltılarla kazanacağını tahmin etti.
Yapay zeka, 2026 yılının ilk haftasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulunarak kazanacak takımı açıkladı.
GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENECEK
Yapay zekaya göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçında kazanan Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibini 2-1 mağlup edeceği belirtildi.
FENERBAHÇE SAMSUNSPOR'U FARKLI GEÇECEK
Yapay zeka, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçında ise Fenerbahçe'nin farklı ve rahat bir galibiyet alacağını tahmin ederek 3-0'lık skor tahmininde bulundu.
FİNALDE KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYECEK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final maçında ise yapay zeka, normal süresinin 1-1 sona ereceğini belirtti. Yapay zekaya göre seri penaltı atışlarına gidecek maçı Galatasaray kazanacak ve yeni yılın ilk kupasında mutlu sona ulaşan taraf olacak.