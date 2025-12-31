Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yapay zeka, 2026 yılının ilk haftasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulunarak kazanacak takımı açıkladı.

GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENECEK

Yapay zekaya göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçında kazanan Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibini 2-1 mağlup edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR'U FARKLI GEÇECEK

Yapay zeka, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçında ise Fenerbahçe'nin farklı ve rahat bir galibiyet alacağını tahmin ederek 3-0'lık skor tahmininde bulundu.

FİNALDE KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final maçında ise yapay zeka, normal süresinin 1-1 sona ereceğini belirtti. Yapay zekaya göre seri penaltı atışlarına gidecek maçı Galatasaray kazanacak ve yeni yılın ilk kupasında mutlu sona ulaşan taraf olacak.