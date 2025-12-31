Haberler

Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yakay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
Güncelleme:
Yapay zeka, Turkcell Süper Kupa 2025 ile ilgili çarpıcı bir tahmin yaparak Türkiye'de 2026'nın ilk kupasının sahibini bulacağı turnuvayı kazanacak takımı açıkladı.

  • Yapay zeka, 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin etti.
  • Yapay zeka, 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçını Fenerbahçe'nin 3-0 kazanacağını tahmin etti.
  • Yapay zeka, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final maçının normal süresinin 1-1 biteceğini ve Galatasaray'ın penaltılarla kazanacağını tahmin etti.

Yapay zeka, 2026 yılının ilk haftasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulunarak kazanacak takımı açıkladı.

GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENECEK

Yapay zekaya göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçında kazanan Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibini 2-1 mağlup edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR'U FARKLI GEÇECEK

Yapay zeka, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçında ise Fenerbahçe'nin farklı ve rahat bir galibiyet alacağını tahmin ederek 3-0'lık skor tahmininde bulundu.

FİNALDE KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final maçında ise yapay zeka, normal süresinin 1-1 sona ereceğini belirtti. Yapay zekaya göre seri penaltı atışlarına gidecek maçı Galatasaray kazanacak ve yeni yılın ilk kupasında mutlu sona ulaşan taraf olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bozmayın moralini takımların ..

Haber YorumlarıEmir Güler:

Bunu 5 yaşındaki çocuklara sorsan kupayı kim alır diye, çocuklarda bilir yapay zekaya gerek yok ki...

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Finali Trabzon Fenerbahöe oynar, kupayı Trabzon alır . Bir Fenerbahçeli olarak tahminim.

