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Yakalamak imkansız! Trabzonspor'dan çılgın başarı

Spor Haberleri

Yakalamak imkansız! Trabzonspor'dan çılgın başarı

Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Bordo-Mavililer'in bu alandaki en yakın rakibi ise 6 maçlık yenilmezlik seri olan Adana Demirspor.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, çılgın istatistiğini devam ettiriyor. Ligin lideri 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça taşıdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iç sahadaki son 32 lig maçını kaybetmedi ve teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı. 20 galibiyet, 12 beraberlik aldılar.

Trabzonspor'un bu alandaki en yakın rakibi 6 maçlık yenilmezlik serisi ile Adana Demirspor. Bordo-Mavililer bu istatistikte açık ara zirvede.

Yakalamak imkansız! Trabzonspor'dan çılgın başarı

Abdullah Avcı maçın ardından, "Güçlü tarafını da güçsüz tarafını da net şekilde bildiğimiz bir takımdı Fenerbahçe. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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