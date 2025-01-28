Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma

Yahyalıspor ve Hatay İnce Gençlikspor Beraberliğe Razı Geldi

Yahyalıspor ve Hatay İnce Gençlikspor Beraberliğe Razı Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Yahyalıspor ile Hatay İnce Gençlikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sona erdi. Yahyalı İlçe Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada goller 22. dakikada Mehmet Becerir ve 49. dakikada Raşit Gür'den geldi.

Yahyalıspor ile Hatay İnce Gençlikspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 4. Grup maçı 1-1 sona erdi.

Stat: Yahyalı İlçe

Hakemler: Yusuf Can Teker, Ercan Çat,. Mert Yıldırım

Yahyalıspor: Abdussamet Karakoyun, Merdan Ayvacı, Sedat Burak Altay, Abdullah Arpaç, Yasin Turgutalp, Mehmet Ali Yurdakul, Tolgahan Alan (Ertaç Bağcı dk. 85), Hakan Albayrak, Mehmet Becerir (Emirhan Gökbaş dk. 80), Yılmaz Yakar (Talha Karaevli dk. 65), Mehmet Şükrü Önder

Hatay İnce Gençlikspor: Ümit Kurt, Oğuzhan Afşin, Mehmet Karakeçili, İlker Doğru, Muhammed Ali Şimşek, Fatih Dündar, Eyüp Ataş (Çetin Turan dk. 46), Seyfettin Sonkaya (Hasan Aktürk dk. 76), Burak Civelek (Özgür Dükme dk. 46), Raşit Gür, Sait Üzümcü (Yusuf Erdem dk. 89)

Goller: Mehmet Becerir (Dk. 22) (Yahyalıspor) Raşit Gür (Dk. 49) (Hatay İnce Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Hakan Albayrak, Sedat Burak Altay (Yahyalıspor) Çetin Turan, Muhammed Ali Şimşek (Hatay İnce Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

O diziyle el sıkışması tepki çekti
img

Dilan Polat tüp bebek tedavisine başladığını duyurdu
img

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.