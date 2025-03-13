Yahyalıspor Küme Düşmesine Rağmen Mücadeleye Devam Edecek
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Yahyalıspor, sezonun geri kalanında prestij mücadelesi verecek. Antrenör Eren Çalapverdi yönetiminde, kalan maçlarını oynamaya devam edecekler.
Yahyalıspor, küme düşmesine rağmen sezon sonuna kadar lig mücadelesini sürdürecek.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan ve 22. hafta sonrasında küme düşmesi kesinleşen Yahyalıspor, kalan haftalarda prestij mücadelesi verecek. 22 maçta 17 puan toplayan ve Develgücü'nün 26 puan gerisinde kalan yeşil beyazlılar, kalan 8 haftalık bölümde ligden çekilmeyecek.
Antrenör Eren Çalapverdi yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Yahyalıspor bu haftayı maç yapmadan geçtikten sonra önümüzdeki hafta sahasında Hatay ekibi Samandağ Gençlerbirliği ile karşılaşacak. - KAYSERİ