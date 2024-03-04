Yahyalıspor Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Finalini Kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçında Yahyalıspor ile Erciyes Esen Makina FK karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu doksan dakikayı Yahyalıspor 2-1'lik sonuçla kazanarak şampiyon oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Recep Güneş, Ahmet Ulu

Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Cüneyt Turgut, Halil İbrahim Avcı, Hamit Çetinkaya, Ali Avcı, Hasan Yazgan, Mehmet Ali Öncü (İbrahim Sadri Şimşek dk. 72) Kasım Alıcı, Samet Kaan Karaca, Süleyman Yasa (Erdal Kartal dk. 90+4)

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, Turgay Aydoğan (Selim Yağmur dk. 60), İsmail Dayı, Halil Yozgat, Yaşar Berk Yorgancı (Bahadır Sarıçiçek dk. 77), Sefa Fırat (Can Ölçer dk. 46 ), Latif Aydemir, Ramazan Durdu, Fazıl (Mehmet Yaman dk. 72), Hakan Bahran (Furkan Ulus dk. 46), Beytullah Özcan

Goller: Süleyman Yasa (dk. 7), Ali Avcı (dk. 28) (Yahyalıspor), Furkan Ulus (dk. 75) (Erciyes Esen Makina FK)

Sarı Kartlar: Mehmet Ali Öncü, Hasan Yazgan, Hamit Çetinkaya, Samet Kaan Karaca (Yahyalıspor), Hakan Bahran, Turgay Aydoğan, Can Ölçer (Esen Makina Erciyesspor) - KAYSERİ