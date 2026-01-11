Haberler

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele etti. Maçın bitiş düdüğüyle kupaya uzanan taraf sarı-lacivertliler olurken, Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'un eşi Lais Moraes'in mücadeleyi taraftarların arasında izlemesi dikkat çekti. Taraftarlara dağıtılan yağmurluklardan giyen Moraes için ''Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Fenerbahçe aşkı insana neler yaptırıyor'' yorumları yapıldı.

  • Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçeli futbolcu Ederson'un eşi Lais Moraes, maçı taraftarlarla birlikte tribünde izledi.
  • Lais Moraes, taraftarlarla fotoğraf çektirip bu anları sosyal medyada paylaştı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda farkı ikiye çıkararak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupaya uzandı.

EDERSON'UN EŞİ MAÇI TARAFTARIN İÇİNDE İZLEDİ

Mücadeleye Ederson'un eşi Lais Moraes'in yaptığı hareket damga vurdu. Birçok futbolcunun ailesi zorlu mücadeleyi özel localarda takip ederken, Lais Moraes ise dev maçı taraftarlarla birlikte izledi. Taraftarlara dağıtılan yağmurluğu giyen Moraes, sarı-lacivertlilerle birlikte hop oturup kop kalktı.

'TÜRKİYE'YE ÇABUK UYUM SAĞLADI' YORUMLARI

Lais Moraes'in tribündeki heyecanlı anları sosyal medyada hızla paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar Brezilyalı isim için 'Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Fenerbahçe aşkı insana neler yaptırıyor', 'Sanki 40 yıllık Fenerbahçeli. Şakır şakır yağan yağmurda taraftarla birlikte maç izledi.' yorumlarında bulundu.

TARAFTARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI

Sarı-lacivertli taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Moraes, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraf:

