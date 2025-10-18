Haberler

Yağmur Tosun, Dünya Kadınlar Bocce Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

15 yaşındaki bocce milli sporcusu Yağmur Tosun, Fransa'da düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'nda üçüncülük elde ederek ülkesini gururlandırdı. Hedefi dünya şampiyonu olmak.

Katıldığı ilk uluslararası organizasyonda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki bocce milli sporcusu Yağmur Tosun, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur, Fransa'nın Douai kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'nda büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Yağmur Tosun, AA muhabirine, bocceye ortaokulda başladığını, lise yıllarında ise müsabakalara katıldığını söyledi.

Muğla'da bu yıl düzenlenen organizasyonda Türkiye birincisi olarak Dünya Kadınlar Bocce Petank Kupası'na katılmaya hak kazandığını anlatan Yağmur, "Türkiye Şampiyonası'nda 49 vuruşla büyük kadınlar altın nokta kategorisi rekortmeniyim. Fransa'da düzenlenen dünya şampiyonasında rakiplerim benden yaşça büyüklerdi. İlk gittiğim milli takım mücadelesinde dünya üçüncüsü oldum." dedi.

Dünya Şampiyonası'nda 45 ülkeden sporcular arasında yaşça en küçük olduğunu vurgulayan Yağmur, "Ülkemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Dünya şampiyonasına gitmeden önce çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hedefim dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak. Dünya şampiyonasına gitmeden önce hocamla beraber çok çalıştık. Ben de Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kürsüde milli marşımızı söyletmek istiyoruz"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, 15 yaşındaki Yağmur Tosun ile dünya üçüncülüğü getirmesinden dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Hedeflerini yükselttiklerini vurgulayan Bozdemir, "Allah nasip ederse ülkemize altın madalya getirip kürsüde milli marşımızı söyletmek istiyoruz." diye konuştu.

Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur'un altın nokta kategorisinde Türkiye rekoru kırdığına dikkati çeken Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez katıldığı böyle bir turnuvada dünya üçüncülüğü alması bizim için bir gurur. İnşallah daha nice şampiyonluklar kazanıp ülkemizi gururlandırırız. Sporcularımız Avrupa ve dünya dereceleri aldıkları için milli takım seçmelerine gidecek. Bu sene Akdeniz Oyunları var. Ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda temsil edip altın madalyayı getirmek en büyük arzumuz. Şimdiden Akdeniz Oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonları için antrenmanlarımıza başladık. Sporcularımıza güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Okul müdürü Hamdi Korkmaz da Yağmur'un başarısından dolayı gururlandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kızımız her ne kadar üçüncü olmuşsa da şampiyonluğu alabilecek kapasitemiz var. Kızımızın daha yaşı küçük, bundan sonra kendisinden çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Öğretmenimiz Gökhan Bozdemir'in emeği, öğrencilerimizin azimli çalışmasından sonra karşılığını alacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
