Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyoarlar

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor– Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarların bilet heyecanı sürüyor. 14 Şubat'ta oynanacak kritik mücadele için satışa çıkan biletler, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMEDİLER

Trabzonspor taraftarları, olumsuz hava şartlarına rağmen bilet almak için erken saatlerden itibaren satış noktalarında sıraya girdi. Yağmur ve çamura aldırış etmeyen taraftarların oluşturduğu kuyruklar dikkat çekti.

TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavili camiada büyük önem taşıyan Fenerbahçe maçı öncesinde biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.