Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyoarlar

Güncelleme:
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe maçı biletleri için kötü hava koşullarına rağmen yoğun ilgi gösterirken, dev karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor.

  • Trabzonspor taraftarları, 14 Şubat'ta Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için bilet almak için sıraya girdi.
  • Taraftarlar, yağmur ve çamur gibi olumsuz hava şartlarına rağmen bilet satış noktalarında kuyruk oluşturdu.
  • Maç için satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesi ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor– Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarların bilet heyecanı sürüyor. 14 Şubat'ta oynanacak kritik mücadele için satışa çıkan biletler, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMEDİLER

Trabzonspor taraftarları, olumsuz hava şartlarına rağmen bilet almak için erken saatlerden itibaren satış noktalarında sıraya girdi. Yağmur ve çamura aldırış etmeyen taraftarların oluşturduğu kuyruklar dikkat çekti.

TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavili camiada büyük önem taşıyan Fenerbahçe maçı öncesinde biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

500

Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Pedofili dosyasından Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı! 14 yaşında kızlar istemiş

Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

