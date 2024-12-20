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Yağlı Güreş Başpehlivanları Sağlık Kontrolünden Geçti

Yağlı Güreş Başpehlivanları Sağlık Kontrolünden Geçti
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Antalya'da Türkiye Yağlı Güreş Ligi için sağlık kontrolü yapan başpehlivanlar, ortopedi ve kardiyoloji uzmanlarından bilgi aldı.

Antalya'nın yağlı güreş başpehlivanları, Mart ayında başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi için Medstar Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Aralarında Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikişer kez altın kemer almış Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Yusufcan Zeybek'in de bulunduğu 17 başpehlivan; sağlık kontrollerinden önce ortopedi ve travmatoloji ve kardiyoloji bölümü doktorları ile bir araya geldi. Doç. Dr. Murat Köken, "Yağlı güreş sporlarında görülen ortopedik rahatsızlıklar" ve Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, "Profesyonel sporcularda kalp sağlığı" konuları hakkında yağlı güreş başpehlivanlarına sunum yaptı. Sunumların ardından yağlı güreş başpehlivanlarının tam teşekküllü sağlık kontrolleri yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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