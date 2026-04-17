"Nesillerin Çatışması III" Satranç Turnuvası tamamlandı

Monako Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Monako'daki organizasyonda milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Serinin altıncı ve son karşılaşmasında beyaz taşlarla rakibini yenen büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, seriyi de 5-1 kazandı.

Milli sporcu, turnuva boyunca elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan "en genç büyükusta" ünvanını elde etmişti.