"Nesillerin Çatışması III" Satranç Turnuvası tamamlandı

Güncelleme:
Monako'da düzenlenen 'Nesillerin Çatışması III' turnuvasında Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u yenerek seriyi 5-1 kazanmayı başardı ve 2700 ELO barajına ulaşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta unvanını elde etti.

Monako Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Monako'daki organizasyonda milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Serinin altıncı ve son karşılaşmasında beyaz taşlarla rakibini yenen büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, seriyi de 5-1 kazandı.

Milli sporcu, turnuva boyunca elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan "en genç büyükusta" ünvanını elde etmişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı