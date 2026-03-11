Haberler

Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden gelen yabancı VAR hakemi talebi hakkında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, bu konunun yönetim kuruluyla görüşüldükten sonra karar verileceğini belirtti. Yabancı VAR hakemi bulmanın zor olabileceğini belirten Otyakmaz, Türk hakemlerine görev verilmesi ve onlardan performans beklenmesi gerektiğini ifade etti.

"KULÜPLERDEN YABANCI VAR İÇİN YAZI GELDİ"

Basın mensuplarının yabancı VAR hakemi sorusu üzerine konuşan Mecnun Otyakmaz "Evet, bugün öyle bir yazı da benim elime ulaştı. Tabii ki arkadaşlar, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil; yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz lazım, onları desteklememiz lazım, onlara huzurlu bir iklim sağlamamız lazım ki onlar doğru kararı vermekte zorlanmasınlar. Aynı iklimi VAR hakemlerimize de tanıdığımız zaman, onları programlarda, dışarıda basın-yayın yoluyla boğmadığımız takdirde onların çok daha rahat karar verebileceğini düşünüyorum." dedi.

"YABANCI VAR'I DEĞERLENDİRİRİZ AMA..."

Açıklamalarına devam eden Mecnun Otyakmaz "Ligin daha doğru devam etmesi açısından eğer gerçekten yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım. Ama kimse görevinin başındaki iyi bir VAR hakemini de tutup Türkiye'ye göndermez diye de düşünüyorum. Yani iyi bir VAR hakemi bulmakta da zorluk çekilebilir. Ama kendi düşüncem; Türk hakemlerimize görev verelim, onlara huzurlu bir iklim sağlayalım, ondan sonra onlardan performans bekleyelim" değerlendirmesini yaptı.

500

