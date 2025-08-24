Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar

Süper Lig'in ilk 2 haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler gelmişti. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ilk 2 hafta itibariyle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

VAR HAKEMİ TARTIŞMALARI

Bilindiği gibi geçen dönem VAR odasında yabancı hakemler görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştu Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında artık VAR'da yabancı hakemlerin yer almayacağını, yerli hakemlerin görev yapacağını açıklamıştı

YABANCI HAKEM GÜNDEME GELDİ

Fakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi. Özellikle kulüplerin 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' söylemleri sık sık konuşulmaya başlandı.

TFF SON KARARINI VERDİ

Yabancı VAR hakemi konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
