Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Y. Denizli Basket, 2.06 metre boyundaki Amerikalı pivot Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Y. Denizli Basket, 2.06 metre boyundaki Amerikalı pivot Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Y. Denizli Basket, Amerikalı pivot Ezra Ausar ile anlaşma sağladı. 2.06 metre boyundaki 5 numara, atletizmi ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin rotasyonuna güç katması beklenen isim olarak öne çıkıyor.

Y. Denizli Basket, kadrosunu Amerikalı pivot Ezra Ausar ile güçlendirdi. 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, atletizmi, fiziksel gücü ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin yeni kozlarından biri olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa arenasında mücadelesini sürdüren Y. Denizli Basket, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Denizli temsilcisi, Amerikalı basketbolcu Ezra Ausar ile anlaşma sağladı. 14 Şubat 2003 doğumlu olan ve 2.06 metre boyunda bulunan Ausar, 5 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fiziksel özellikleri, atletik yapısı ve hücumdaki bitiriciliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, Denizli ekibinin pota altı rotasyonuna güç katması bekleniyor.

NCAA kariyerinde dikkat çeken istatistikler

Kolej basketbolunda önemli bir tecrübe kazanan Ezra Ausar, son olarak USC (University of Southern California) forması giydi. 2025-2026 sezonunda NCAA'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu, maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 58,3 isabet oranıyla oynayan Ausar, özellikle potaya yakın bölgelerdeki etkili performansıyla öne çıktı.

Ezra Ausar'ın en önemli özellikleri arasında ribaund mücadelesindeki etkinliği, atletizmi ve birebir pozisyonlarda fiziksel üstünlük kurabilmesi bulunuyor. Hücumda potaya yönelmeyi seven genç basketbolcu, savunmada da fiziksel özelliklerini kullanabilen bir oyuncu profili çiziyor. Ausar'ın hem hücum hem de savunma ribaundlarında sağlayacağı katkının, Y. Denizli Basket'in oyun yapısına önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

Başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile FIBA Europe Cup'ta yoğun bir maç takvimi içerisinde mücadele ediyor. Özellikle sıklaşan karşılaşmalar ve deplasman trafiği nedeniyle kadro derinliğinin önem kazandığı bu dönemde Ezra Ausar transferi, yeşil-siyahlıların rotasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Bahçeli’nin '100 il, 1000 ilçe' açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan

Bahçeli'nin saydığı 19 ilçe arasında! Başkan sessizliğini bozdu
Tabut başındaki vedasıyla gündem olmuştu! Kadir Karabulut, dostunun mezarına sarılıp ağladı

Dostunun mezarına sarılıp ağladı! Ailemizin ikinci oğluydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...

Olan bitene sessiz kalamadı: Böyle bir şey istemeyiz
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Antalya'da milyar dolarlık zirve! Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın iklim rotası burada çizilecek! Rakamlar dudak uçuklatır
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

23 yaşındaki fenomen tatilde kabusu yaşadı! Yaşam mücadelesi veriyor