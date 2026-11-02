Y. Denizli Basket, 2.06 metre boyundaki Amerikalı pivot Ezra Ausar'ı kadrosuna kattı

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Y. Denizli Basket, kadrosunu Amerikalı pivot Ezra Ausar ile güçlendirdi. 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, atletizmi, fiziksel gücü ve pota altındaki etkinliğiyle yeşil-siyahlı ekibin yeni kozlarından biri olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa arenasında mücadelesini sürdüren Y. Denizli Basket, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Denizli temsilcisi, Amerikalı basketbolcu Ezra Ausar ile anlaşma sağladı. 14 Şubat 2003 doğumlu olan ve 2.06 metre boyunda bulunan Ausar, 5 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fiziksel özellikleri, atletik yapısı ve hücumdaki bitiriciliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, Denizli ekibinin pota altı rotasyonuna güç katması bekleniyor.

NCAA kariyerinde dikkat çeken istatistikler

Kolej basketbolunda önemli bir tecrübe kazanan Ezra Ausar, son olarak USC (University of Southern California) forması giydi. 2025-2026 sezonunda NCAA'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu, maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 58,3 isabet oranıyla oynayan Ausar, özellikle potaya yakın bölgelerdeki etkili performansıyla öne çıktı.

Ezra Ausar'ın en önemli özellikleri arasında ribaund mücadelesindeki etkinliği, atletizmi ve birebir pozisyonlarda fiziksel üstünlük kurabilmesi bulunuyor. Hücumda potaya yönelmeyi seven genç basketbolcu, savunmada da fiziksel özelliklerini kullanabilen bir oyuncu profili çiziyor. Ausar'ın hem hücum hem de savunma ribaundlarında sağlayacağı katkının, Y. Denizli Basket'in oyun yapısına önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

Başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile FIBA Europe Cup'ta yoğun bir maç takvimi içerisinde mücadele ediyor. Özellikle sıklaşan karşılaşmalar ve deplasman trafiği nedeniyle kadro derinliğinin önem kazandığı bu dönemde Ezra Ausar transferi, yeşil-siyahlıların rotasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı