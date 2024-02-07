Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde 31 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, 35 puanla 6. sırada yer alan rakibi Kasımpaşa'yı 9 Şubat Cuma saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumunda konuk edecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Mario Balotelli ise takımla antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor" denildi. - ADANA