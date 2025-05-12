Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyşa 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi

Bir dönem Süper Lig devlerinin gözdesi olan Xherdan Shaqiri, 33 yaşında olmasına rağmen fırtına gibi esmeye devam ediyor. İsviçreli oyuncu, sergilediği performansla Basel'e İsviçre Ligi'nde 8 sezon sonra şampiyonluğu getirdi.

20 GOL, 21 ASİSTLİK MUHTEŞEM KATKI

Basel'e sezon başında MLS ekibi Chicago Fire'dan gelen Xherdan Shaqiri, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Basel formasını 35 maçta giyen deneyimli yıldız, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

KARİYERİ

Kariyerinde Bayern Münih, Inter, Liverpool, Lyon gibi devlerin formasını giyen yıldız oyuncu, toplam 531 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 112 gol atan Xhaqiri, 109 golün de asistini yaptı. Yıldız on numaranın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.