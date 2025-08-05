Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler'e duyduğu güven İspanyol ekibini destekleyenleri ikiye böldü. Ora alana transfer isteyen bir kesim, milli yıldız için çarpıcı yorumlarda bulundu.

YENİ SEZONDA SORUMLULUK ALACAK

İspanyol teknik adamın kadrodaki kilit isimleri arasında gördüğü milli futbolcu, bu sezon büyük sorumluluklar alacak. Ancak Alonso'nun Arda'ya biçtiği rol nedeniyle bazı kesimler rahatsızlığını dillendirmeye başladı.

El Espanol'da yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun Arda'ya büyük sorumluluklar verme yönündeki tercihini hatalı bularak eleştirilere başladı.

"NE KADAR GÜÇSÜZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Yıllarca Luca Modric ve Toni Kroos gibi tecrübeli isimlerin görev aldığı orta saha pozisyonunda tecrübesiz bir ismin sorumluluk almasını istemeyen bir kesim oluştu ve orta alana takviye yapılmasını istedi.

Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito ise taraftarlarla bir anket yaptığını belirtirken, "Herkes bana, 'Hey, Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor, ama bir orta saha oyuncumuz eksik.' diyor." dedi.

Orta alana kendini kanıtlamış bir ismin takviye edilmesi gerektiğini savunan Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar. PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz" dedi.