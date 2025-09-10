Haberler

Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı

Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı
Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arda Güler'in, Jude Bellingham'ın dönüşüyle yeniden yedek kulübesine çekileceği iddia ediliyordu. Ancak İspanyol teknik adam, Bellingham'ın dönüşüne rağmen Arda Güler'i birçok maçta ilk 11'de başlatmaya devam edecek.

İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arda Güler'in, Jude Bellingham'ın dönüşüyle yeniden yedek kulübesine çekileceği iddia ediliyordu.

İLK 11 OYNAMAYA DEVAM EDECEK

İspanyol basınına göre Xabi Alonso, Bellingham'ın dönmesine rağmen Arda Güler'i birçok maçta ilk 11'de başlatmaya devam edecek. Özellikle de hücumda üç oyuncuyla oynanan maçlarda genç oyuncu sahada olacak.

Arda Güler, La Liga'da oynadığı üç maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyerek teknik adamın yüzünü güldürmüştü. Bellingham'ın sezon öncesi ameliyat olması da Arda Güler'in ilk 11'de oynama şansını artırmıştı.

