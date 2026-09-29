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WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay teklerde üst tura çıktı

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WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay teklerde üst tura çıktı
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Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ilk tur maçları tamamlandı. Milli sporcu Çağla Büyükakçay teklerde üst tura çıktı; çiftler son 16 turunda Ayla Aksu ve Ayşgül Mert de tur atladı, organizasyon 4 Ekim'de sona erecek.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ilk tur maçları tamamlandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan milli sporcu Çağla Büyükakçay ile Rus Elena Pridankina, İsviçreli Simona Waltert, Macar Dalma Galfi, Fransız Lois Boisson, Avustralyalı Melisa Ercan, Rus Erika Andreeva ve Sırp Teodora Kostovic üst tura çıktı.

Çiftler son 16 turunda rakiplerini yenen milli sporcular Ayla Aksu ve Ayşgül Mert tur atladı.

Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek

Kaynak: AA
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