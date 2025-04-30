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Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 'Kraliçe' Etabını Kazandı

Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 'Kraliçe' Etabını Kazandı
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan Marmaris-Kıran, yoğun yağış altında yapıldı. 115,4 kilometrelik parkuru 3 saat 14 dakika 12 saniye ile tamamlayan Wout Poels, etabın kazananı oldu. Yarışta kaygan zemin nedeniyle kazalar meydana geldi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunu 3 saat 14 dakika 12 saniye ile XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 'Kraliçe' etabı olan Marmaris-Kıran etabı tamamlandı. Yarış, Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona erecek ve bisikletçiler toplam 1.153 kilometre pedal çevirecek. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı ve toplam 161 sporcu mücadele ettiği Marmaris-Kıran etabı yoğun yağış altında gerçekleşti. Sporcular 9 kilometrelik Sakartepe rampasında ve Akbük sahili Turnalı mevkii sonrası tekrar Kıran Mahallesine uzun bir tırmanma etabını sağanak yağış altında sürdürdü. Sporcular sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kazalar da yaşadılar. Yerkesik-Kıran etabında Kıran Mahallesi girişinde bisikletçilerden birçoğu kayganlaşan zeminde kaza yaptı ve yoldan çıktılar. Kazada bir Türk sporcunun kolu kırıldı.

Marmaris'ten start alan etapta 115.4 kilometrelik zorlu parkur Menteşe Kıran Mahallesinde sona erdi. 3 saat 14 dakika 12 saniye ile Marmaris-Kıran etabının kazananı XDS Astana Team'dan Wout Poels oldu. Yarışta dereceye giren sporcuların ödüllerini Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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