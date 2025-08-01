World Corporate Golf Challenge Türkiye Ayağı Bodrum'da Düzenlenecek

World Corporate Golf Challenge Türkiye Ayağı Bodrum'da Düzenlenecek
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Dünyanın en önemli kurumsal golf organizasyonlarından biri olan World Corporate Golf Challenge'ın Türkiye ayağı 2-3 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşecek. Regnum Bodrum Golf Kulübü'nde 32 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünyanın en önemli kurumsal golf organizasyonlarından biri olan World Corporate Golf Challenge'ın Türkiye ayağı 2-3 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da oynanacak. Regnum Bodrum Golf Kulübü'nde düzenlenecek prestijli organizasyonda 32 takım şampiyonluk için mücadele verecek.

İş dünyasındaki rekabet golf sahasına taşınacak. Dünyanın en önemli kurumsal golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen World Corporate Golf Challenge'ın Türkiye ayağı Bodrum'da yapılacak. 2-3 Ağustos tarihlerinde Regnum Bodrum Golf Kulübü'nde düzenlenecek organizasyonda ikişer kişiden oluşan 32 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki günlük organizasyon sonunda zirveye çıkacak olan takım 19-23 Ekim tarihlerinde Çin'in Şangay şehrinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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