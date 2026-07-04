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Wimbledon'da Iga Swiatek elendi, Alexander Zverev son 16 turuna kaldı

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Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 3 numarası Iga Swiatek, Filipinli Eala'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Tek erkeklerde ise Alexander Zverev, ABD'li Giron'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde Alexander Zverev, adını son 16 turuna yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 3. tur müsabakalarıyla sürdü.

Dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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