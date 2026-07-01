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Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner, üçüncü tura yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, üçüncü tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Sabalenka, ABD'li rakibi McCartney Kessler'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tek erkeklerde İtalyan sporcu Sinner ise Portekizli tenisçi Nuno Borges'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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