Wimbledon'da Jannik Sinner İkinci Tura Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası olan Jannik Sinner, ikinci turda Luca Nardi'yi rahat bir skorla mağlup etti. Diğer dikkat çeken eşleşmelerde ise Avustralyalı Alex de Minaur ve Gürcü Nikoloz Basilashvili galip gelerek bir üst tura yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ikinci tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, aynı ülkeden Luca Nardi'yi 6-4 6-3, 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Erkeklerde 11 numaralı seribaşı Avustralyalı tenisçi Alexde Minaur ise İspanyol raket Roberto Carballes Baena'yı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Dünya 126 numarası Gürcü Nikoloz Basilashvili ise 7 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti'yi 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-1 setlerle 3-1 yenerek ikinci tura çıkarken Musetti, turnuvaya erken veda etti.
Tek kadınlarda ise dünya 116 numarası Elisabetta Cocciaretto, 3 numaralı seribaşı ABD'li raket Jessica Pegula'yı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda turnuva dışında bıraktı.