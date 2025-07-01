Wimbledon'da Jannik Sinner İkinci Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası olan Jannik Sinner, ikinci turda Luca Nardi'yi rahat bir skorla mağlup etti. Diğer dikkat çeken eşleşmelerde ise Avustralyalı Alex de Minaur ve Gürcü Nikoloz Basilashvili galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, aynı ülkeden Luca Nardi'yi 6-4 6-3, 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Erkeklerde 11 numaralı seribaşı Avustralyalı tenisçi Alexde Minaur ise İspanyol raket Roberto Carballes Baena'yı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Dünya 126 numarası Gürcü Nikoloz Basilashvili ise 7 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti'yi 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-1 setlerle 3-1 yenerek ikinci tura çıkarken Musetti, turnuvaya erken veda etti.

Tek kadınlarda ise dünya 116 numarası Elisabetta Cocciaretto, 3 numaralı seribaşı ABD'li raket Jessica Pegula'yı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda turnuva dışında bıraktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.