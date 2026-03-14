Wilfried Singo ilk golünü attı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo kaydetti. Müsabakanın 57. dakikada Noa Lang'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Singo, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Wilfried Singo 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı