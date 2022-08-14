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West Ham United'ı tek golle deviren Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'de ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonucun ardından Premier Lig'de 23 yıl sonra ilk galibiyetini aldı.

Nottingham Forest ile West Ham United, Premier Lig'in 2. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

23 YIL SONRA PREMIER LİG'DE İLK GALİBİYET

Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yeni sezonda ilk galibiyetini elde etti.

West Ham United'ı tek golle deviren Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'de ilki yaşadı

SIRADAKİ RAKİP EVERTON

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, sahasında Brighton ile karşılaşacak.

West Ham United'ı tek golle deviren Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig'de ilki yaşadı

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