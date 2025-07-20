West Ham United, Beşiktaş'ın İlgilendiği Kyle Walker-Peters'ı Kadrosuna Kattı

Premier Lig ekibi West Ham United, bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

İngiliz takımı West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile anlaştı. West Ham'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği İngiliz futbolcunun transfer sürecinde ailevi sebeplerden dolayı ek süre istemesi üzerine siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti.

Kyle Walker-Peters, kariyerinde Tottenham ve Southampton'da forma giydi. Walker-Peters son olarak oynadığı Southampton'da 202 karşılaşmaya çıkarken, 7 kez de gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL