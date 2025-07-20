West Ham United, Beşiktaş'ın İlgilendiği Kyle Walker-Peters'ı Kadrosuna Kattı

West Ham United, Beşiktaş'ın İlgilendiği Kyle Walker-Peters'ı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Walker-Peters, transfer sürecinde ailevi sebeplerden dolayı gecikme yaşadıktan sonra Beşiktaş'tan vazgeçildi.

Premier Lig ekibi West Ham United, bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

İngiliz takımı West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile anlaştı. West Ham'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği İngiliz futbolcunun transfer sürecinde ailevi sebeplerden dolayı ek süre istemesi üzerine siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti.

Kyle Walker-Peters, kariyerinde Tottenham ve Southampton'da forma giydi. Walker-Peters son olarak oynadığı Southampton'da 202 karşılaşmaya çıkarken, 7 kez de gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.