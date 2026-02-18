Haberler

Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti

Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti Haber Videosunu İzle
Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus galibiyeti sonrası 13 yıl önceki günleri anarak karlara yattı.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Wesley Sneijder, 2013'teki Juventus maçında attığı golle Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maça göndermede bulundu.
  • Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında evinde Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'nın Ziggo Sport kanalında açıklamalarda bulundu. Sneijder, Juventus ile canlı yayında alay ederken, eski takımı Galatasaray'dan da övgüyle bahsetti.

2013'TEKİ GİBİ KARLARA YATTI

Wesley Sneijder, maçın ardından stüdyoda bir yapay kar birikintisinin üzerine oturarak 2013'te oynanan ve kendisinin golüyle 1-0 Galatasaray'ın kazandığı Juventus maçına göndermede bulundu.

''GÜZEL BİR KARTVİZİT''

Eski takımını ve taraftarları kutlayan Sneijder, ''Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Ama şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPieter Jans:

Ben hollanda dogma buyumeyim bunu canli izledim juventusla dalga gecmediler ve mactan onceydi bu konusmalar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

''19 bin km yol gideceksiniz, rotasyon olur mu?'' sorusuna bomba cevap