Wanda Nara pahalıya patladı! Icardi'nin ödeyeceği parayı duyanlar kulaklarına inanamıyorlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi eski karısı Wanda Nara'ya boşandıkları gerekçesiyle 100 milyon dolar para ödeyecek. Yıldız futbolcunun bu parayı ödememek için eski karısını 20 milyon dolar gibi bir rakama ikna etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz gündelerde boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı. Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar.

ICARDİ WANDA'YI İKNA ETMEK İSTİYOR

Mauro Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceği de düşünülürken yıldız futbolcunun bu rakam dışında oldukça zorlanacağı da kaydedildi.

GALATASARAYDAN AYRILABİLİR

Arjantinli yıldızın futbol kariyeriyle ilgili de kararlar alması gerektiği vurgulanırken, oyuncuyu PSG'nin elinden çıkarmak istediği ifade edildi. Ayrıca Arjantin ekibi Newell's Old Boys'un oyuncuyu sezon sonunda kiralamak istediği de yazıldı.