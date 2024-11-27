Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü
Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan boşanmasını denetlemek için tuttuğu avukatla sevgili olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptıAngela Burgos

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptıAngela Burgos

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
img

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
img

İşte Galatasaraylıların yeni yengesi
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

yakışır icardiye

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

garusuz kalsaydu zaten şaşardum

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bıktırdı bu herif ve iğrenç ilişkileri

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEgezen:

Simgeden güzel

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Bizene kardeşim elin Arjantinlisinden! Tek derdimiz bu mu kaldı şimdi? Ne zaman haberlere bakmak istesem Icardi, Wanda Nara bıktırdılar artık bi salın kardeşim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Icardi ne ihaneti uğraması, resmen boynuzlandı.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Bak herkes yolunda sende sal artık kapat bu mevzuları haber com

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

kariya bak estetikten gecilmiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrullah Aslan:

onuda alırlar elinden ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahi Savar:

Haa şöyle yaa ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.