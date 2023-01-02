Wanda Nara'nın babasından bomba itiraf! Galatasaray'ın yıldızı Icardi sinirden çıldıracak

Kısa süre önce Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile ayrılan Wanda Nara cephesinden yeni bir açıklama geldi. Nara'nın babası Andres Nara, kızının bir önceki eşi Maxi Lopez'den övgüyle bahsederken, "Icardi'ye karşı hiçbir sorunum yoktu ama onunla hiç anlaşamadık. Maxi Lopez ile aram Icardi'ye göre her zaman daha iyi olmuştur. Lopez'e her zaman saygı duyacağım çünkü o benim torunlarımın babası." dedi.

Wanda Nara'nın babası Andres Nara, kızı Wanda Nara'nın Icardi ile ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ICARDI İLE HİÇ ANLAŞAMADIK"

Kızının bir önceki eşi Maxi Lopez ile daha iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Andres Nara, "Icardi'ye karşı hiçbir sorunum yoktu ama onunla hiç anlaşamadık. Maxi Lopez ile aram Icardi'ye göre her zaman daha iyi olmuştur. Lopez'e her zaman saygı duyacağım çünkü o benim torunlarımın babası." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ VE GÜVENDELER"

Kızının Icardi ile ayrıldığını bir kez daha doğrulayan baba Nara, "Benim için önemli olan Wanda ve çocukların iyi olması. Onu mutlu ve öz güvenli görüyorum. Hem Wanda hem de Zaira (Wanda Nara'nın kız kardeşi) çok iyi ve güvendeler." dedi.