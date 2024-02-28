Wanda Nara Mauro Icardi'den şikayetçi: Beni çok kırıyor çalışmamı istemiyor

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'deWould Be Incredible isimli programa konuk oldu. Nara'nın, eşi Icardi ile olan ilişkisine dair yaptığı itiraflar çok konuşuldu.

En çok kavga etme nedenlerinin, kendisinin çalışması olduğunu söyleyen Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor. Beni kıracak yorumlar yapıyor. Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. "