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Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz haliyle gündem oldu. Icardi, Nara'nın fotoğrafını paylaştıktan sonra, Nara'nın İzzet Altınmeşe'ye benzediği yorumları yapıldı. Bu benzerlik, kısa sürede trendlere taşındı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın yer aldığı video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ICARDI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

Bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken, Icardi'nin paylaşımlarındaki makyajsız halleriyle dikkat çeken Wanda Nara, İzzet Altınmeşe'ye benzetildi. Bu benzerlik kısa sürede trendlere taşındı.

Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi

Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

İzzet Altınmeşe daha güzel

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıduygu saraç:

Büyü yaptırmış bu ıcardiye başka türlü olmaz

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Harbi makyajsız İzzet Altınmeşe ye benziyormuş.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Bülent Ersoy bile bundan daha güzel

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıADANALI :

ilgi yosması bunlar. hem icardi hemde yosması

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZeynel Bereket:

Got gibi garı

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Parayla sağını solunu Şişirmiş icardi gibi birini bile büyülemiş

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Haber coma benziyo

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıA. Erol:

salak futbolcu parasıyla estetik

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEgezen:

İzzet Altınmeşenin makyajsız haline benziyo

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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