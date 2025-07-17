Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

Ünlü model Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ayrılmasına rağmen adından çokça söz ettirmeye devam ediyor. Wanda Nara, Arjantin basınına açıklamalarda bulunarak boşanma süreci ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.

''AYRILIK MAURO ICARDI İÇİN ZORDU''

Mauro ile ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara, ''Dürüst olmak gerekirse, ayrılık onun için çok zordu. Kaybını onunla birlikte ben de yaşadım. Bunu defalarca konuştuk ve o hep aileyi kurtarabileceğini ya da beni geri getirebileceğini düşündü. Üç yıl boyunca ona tekrar güvenmeye çalıştım ama başaramadım.'' dedi.

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Icardi ile ayrılığından pişman olmadığını dile getiren güzel model, ''Pişman değilim çünkü bana o şansı vermeseydi şüphelerim olurdu. Ailemiz bir şansı daha hak ediyordu ama olmadı. Her zaman derim ki, kendimi terk etmektense terk edilmeyi tercih ederim, çünkü bir noktada her şeyin boşa gitmesinden sorumlu hissediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

''BOŞANMA DAVASI AÇTIM''

Boşanma süreci hakkında da konuşan Wanda Nara, "Arjantin'de boşanma davası açtım, ancak Mauro bunu reddedip İtalya'da dava açtı. Orada süreç aylar hatta yıllar sürüyor.'' sözlerini sarf etti.

YENİ AŞKI ÜNLÜ BİR FUTBOLCU

Mauro Icardi'den sonra yeni aşk hayatıyla ilgili de konuşan Wanda Nara,''Ünlü bir futbolcu ile beraber olduğunuz doğru mu?'' şeklindeki soruya cevap verdi. Wanda Nara, bu konuyla ilgili, ''Evet, yeni bir erkek arkadaşım var. Ünlü bir futbolcu olduğu doğru ancak bizi görene kadar bunu bilemeyeceksiniz.'' şeklinde konuştu.