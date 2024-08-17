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Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, resmi sosyal medya hesabından başka bir erkekle dudak dudağa olduğu anları paylaştı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

WANDA NARA'DAN DUDAK DUDAĞA POZ

Bir süredir yaşantılarını ayrı devam ettiren çiftin kısa süre içinde tamamen ayrılması bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

GÜNDEM OLDU

Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Sosyal Medya Mauro Icardi Mauro Icardi Galatasaray Galatasaray Wanda Nara Wanda Nara Arjantin Spor Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Engin Savaş:

Yok canıııııııım kadın sanatını icra ediyor. Yanlış anlaşılacak bir şey yok.

80
2
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Ütopik Yorumcu:

hep icardi mi gol atacak birazda gol yesin

71
4
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Bidüşün:

Boynuzcardi

42
9
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Pc Copat:

mücadelenin farklı açılardan gösterimi analizleri ve tartışmalı posiyonları onlyfans'ta

36
2
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VEFA:

Yer yüzünde bir sürü insan ve kültür var. Yaşantısı size uymuyor diye kötü demek değil. Yolu açık olsun!...

7
20
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Mevlüt Duman:

Biz çocukken de Jardel vardı. Hatta ona şarkı bile yazılmıştı 90lar çocukları çok iyi bilir. Bu da şarkılık oldu.

9
2
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Veysel null:

Ben ICARDI nin umrunda olmadığını düşünüyorum. ICARDI onu hayatindan tamamen çıkardı ve şu an odak noktası çocukları ve anlı şanlı GALATASARAY.

2
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Gungor Gurbuz:

başkasından gelen başkasına yine gider

1
0
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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