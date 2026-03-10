Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımı futbol gündeminde dikkat çekti. Nara'nın Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile yıllar sonra verdiği poz, geçmişte yaşanan Inter krizini yeniden hatırlattı.

"SİZİ YENİDEN GÖRMEK GÜZEL, MİSTER"

Wanda Nara, sosyal medya hesabından Luciano Spalletti ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak altına "Sizi yeniden görmek güzel, mister" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekerken eski tartışmalar yeniden gündeme geldi.

2019'DA BÜYÜK KRİZ YAŞANMIŞTI

2019 yılında Inter'de teknik direktörlük yapan Spalletti ile Mauro Icardi arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı. Sorunun merkezinde ise o dönemde hem Icardi'nin eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın televizyon programlarında yaptığı açıklamalar bulunuyordu.

Wanda Nara'nın Inter kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğine yönelik sözleri kulüp içinde rahatsızlık yaratmıştı. Bunun üzerine Spalletti, Icardi'den takım arkadaşlarından özür dilemesini istemiş ancak Arjantinli golcü bu talebi kabul etmemişti.

KAPTANLIK PAZUBANDI ALINMIŞTI

Yaşanan gerilimin ardından Mauro Icardi'nin kaptanlık pazubandı elinden alınmış ve Inter'deki süreç tamamen değişmişti. Bu kriz daha sonra yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain'e transfer olmasının da önünü açmıştı.

PAYLAŞIM FUTBOL GÜNDEMİNDE

Bugün Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın Spalletti ile verdiği bu kare, geçmişte yaşanan olayların yeniden konuşulmasına neden oldu.