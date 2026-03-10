Haberler

Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın Luciano Spalletti ile yıllar sonra paylaştığı fotoğraf, 2019'da Mauro Icardi üzerinden yaşanan Inter krizini yeniden gündeme taşıdı.

  • Wanda Nara, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
  • 2019 yılında Inter'de Spalletti ile Mauro Icardi arasında bir kriz yaşandı ve Icardi'nin kaptanlık pazubandı elinden alındı.
  • Wanda Nara'nın televizyon programlarındaki açıklamaları, 2019'daki krizin nedenlerinden biri olarak belirtildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımı futbol gündeminde dikkat çekti. Nara'nın Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile yıllar sonra verdiği poz, geçmişte yaşanan Inter krizini yeniden hatırlattı.

"SİZİ YENİDEN GÖRMEK GÜZEL, MİSTER"

Wanda Nara, sosyal medya hesabından Luciano Spalletti ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak altına "Sizi yeniden görmek güzel, mister" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekerken eski tartışmalar yeniden gündeme geldi.

2019'DA BÜYÜK KRİZ YAŞANMIŞTI

2019 yılında Inter'de teknik direktörlük yapan Spalletti ile Mauro Icardi arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı. Sorunun merkezinde ise o dönemde hem Icardi'nin eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın televizyon programlarında yaptığı açıklamalar bulunuyordu.

Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Wanda Nara'nın Inter kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğine yönelik sözleri kulüp içinde rahatsızlık yaratmıştı. Bunun üzerine Spalletti, Icardi'den takım arkadaşlarından özür dilemesini istemiş ancak Arjantinli golcü bu talebi kabul etmemişti.

Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

KAPTANLIK PAZUBANDI ALINMIŞTI

Yaşanan gerilimin ardından Mauro Icardi'nin kaptanlık pazubandı elinden alınmış ve Inter'deki süreç tamamen değişmişti. Bu kriz daha sonra yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain'e transfer olmasının da önünü açmıştı.

PAYLAŞIM FUTBOL GÜNDEMİNDE

Bugün Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın Spalletti ile verdiği bu kare, geçmişte yaşanan olayların yeniden konuşulmasına neden oldu.

Barış Polat
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vanda naranın menajeri oldunuz adeta her hareketini yayınlıyorsunuz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
Testi pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: Şaşkınım

Testi pozitif çıkan Edis'ten ilk sözler