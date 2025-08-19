TRABZONSPOR forması giyen Wagner Pina, "Burası zor bir lig. İyi takımlardan oluşan, iyi oyuncuların olduğu bir lig. Yarışmacı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Burada maç kazanabilmek kolay değil. Adaptasyon sürecim iyi ve hızlı gidiyor. Bunda takım arkadaşlarımın ve kulübümüzün etkisi büyük. Herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Lige hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Wagner Pina, "Bizim adımıza lige gayet iyi bir başlangıç oldu. Aslında zor bir maç olacağının bilincindeydik. Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunun bilincindeydik. Bugün üç puanı almayı başardık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Taraftarlarımıza da buraya kadar gelerek bizi 90 dakika destekledikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3'üncü haftada oynayacakları Antalyaspor maçını değerlendiren Pina, "Haftanın önemli maçlarından bir tanesi olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Özellikle içerde oynadığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum da kazanacağız" sözlerini kullandı.

'BURASI ZOR BİR LİG'

22 yaşındaki futbolcu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İki maçtır 1-0'lık galibiyetlerle kazanıyoruz belki ama maçların geneline baktığınızda 1-0'ın fazlası da olabilecekti. Önemli olan üç puanı alabilmektir. Üç puan her zaman üç puandır. Değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim ki iki maçta da gol yememek bizim için çok önemli. Savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki iletişimin iyi olduğunu, iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Takım olarak savunma yapıyoruz ama bir savunma oyuncusu olarak iki maçtır gol yememek ve üstüne altı puan kazanabilmek çok önemli."

'HER ZAMAN HER YERDE BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Taraftarın desteğinden bahseden Pina, "Çok iyi bir taraftar grubu olduğunu ifade edebilirim. Her zaman her yerde bizi desteklemeye devam ediyorlar. Onlar bizleri desteklemeye devam etsinler biz de onları mutlu etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.