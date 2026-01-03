Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin, EuroLeague'de 19. hafta maçlarında sergilediği performansla MVP seçildi. Baldwin, Baskonia karşısında 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla oynadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

