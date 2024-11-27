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Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap

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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, sahanın çim uzunluğundan şikayet eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a cevap verdi. Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum.Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" dedi.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Demirel, maçtaki çim uzunluğundan şikayet eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a yanıt verdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİNE CEVAP: OYUNUMUZ ONU RAHATSIZ ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından, "Bodrum Stadı'nın çimleri uzundu ve zemin ıslatılmamıştı" açıklamasına cevap veren Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Hem stadımız hem de saha ile alakalı konuştu. Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" dedi.

"DİĞER TAKIMLARIN HAKKIMIZDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMIYORUM"

Samsunspor karşısında iyi mücadele ortaya koyacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Biz geçen hafta gerçekten hem 11 kişi hem 10 kişi olarak Galatasaray'a fazla üretkenlik sağlayamadık. Ancak onlar da bize üstünlük kuramadı. Üstünlük kuramamalarının sebebi bizim oyunumuzun iyi olması. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Samsunspor maçına daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu karşılaşmada da iyi oyun ve iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak" diye konuştu.

ÇİMLER NORMALDEN DAHA KISA ÇIKMIŞTI

Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlenmişti. Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapılmıştı. Yapılan ölçümlerde standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Kalecilik zamanlarında karşı takımın kalecisi için "ne işin var lan burada sanki şampiyonluğa oynuyorsunuz" diyen volkanın kendi kalecisi gs maçında son dk bile atağa çıkıyor şimdi soruyoruz şampiyonluğa mı oynuyorsunuz hayırdır ? fb maçında neden böyle oynamadınız ?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Asıl bomba cevap nedir biliyor musunuz? Geçen sezon derbiyi kazanıp gerçek şampiyon biziz diyenlerin bu sezon kendi evinde hakemin kendilerine verdiği beleş penaltıya rağmen kazanamayıp 3-1 yenilip hala utanmadan şampiyonluk yarışı içerisinde olduklarını ve favori olduklarını iddia etmeleridir. Size göre derbiyi kaybeden şampiyonluğu kaybetmiyor muydu? ;) ;)

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Haber YorumlarıErem:

Şampiyonluğa mı oynuyorsun volkan hayırdır

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Volkan Demirel Hataysporda iken fenev e kaybetti defalarca hiç bu kadar debelenmedi hiç bu kadar yırtmadı kendini. GS a kaybedince hiç olmadığı kadar o yapmacık ağırbaşlılığına son verdi. Neden acaba? ;)

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Bizim oyunumuz derken... 1. Dakikadan itibaren vakit çaldınız. Az cesur bir takım olsa Galatasarayı böyle kötü yakalamışken affetmezdi

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Haber YorumlarıHaydar Bozan:

adamlar şampiyonluğa değil küme dusmemeye oynuyor maçı mi satsın size kaldi ki küfür etmiştim rakip kaleciye dediği takım düşmemeyi garantilemisti

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