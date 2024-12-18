Volkan Kardeşler Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Şampiyon Oldu

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında Büyükler Erkek Kumite dalında Erzurum Çelebi Spor Kulübü'nden Volkan Kardeşler şampiyon oldu.

Erzurum Çelebisporlu Volkan Kardeşler'in karatedeki başarısı tüm hızıyla sürüyor. Milli karateci bu kez Boğaziçi'nde kürsüye çıktı.

13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'nda Erzurum Çelebispor'un Milli gururu Volkan Kardeşler, +84 kiloda kumite branşında şampiyon olarak altın madalyaya ulaştı. Tüm rakiplerini tatamide dize getiren milli karateci kazandığı altın madalya ile kulübü Erzurum Çelebi Spor'u da gururlandırdı.

Antrenör Muhammed Çelebi, "Volkan Kardeşler karatede hem ilimizin, hem kulübümüzün hem de ülkemizin marka değerlerinden biri İstanbul Boğaziçinde de kürsünün en üst basamağında yer alarak bizleri gururlandırmıştır. Başarılı sporcumuzu tebrik ediyoruz. İnanıyorum ki, başarıları bundan sonra da devam edecek" dedi.

Tatami de tüm rakiplerini mağlup ederek kumite branşında altın madalyaya ulaşan Erzurum Çelebi Spor'un milli gururu Volkan Kardeşler ise başarılarına yeni bir şampiyonluk daha eklemenin mutluluğunu belirterek, altın madalya kazandığı için büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. - ERZURUM