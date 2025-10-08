Haberler

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Volkan Demirel'in Kayserispor'un başına geçeceği konuşuluyor. Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmış ve yeni hoca arayışlarına girmişti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Ancak gelen son haberler, Demirel'in yeniden Süper Lig'e dönebileceğini gösteriyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Volkan Demirel'in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Tedesco sonrası sarı-lacivertlilerde görev alacağı öne sürülen genç teknik adam için henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, Demirel'in başka bir Süper Lig ekibinin başına geçebileceği iddiası gündemi sarstı.

KAYSERİSPOR SÜRPRİZİ

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Kulüpte yeni hoca arayışları sürerken, Volkan Demirel'in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

SON OLARAK BODRUM FK'YI ÇALIŞTIRDI

Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor'la anlaşması halinde yeniden Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.