Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Ancak gelen son haberler, Demirel'in yeniden Süper Lig'e dönebileceğini gösteriyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Volkan Demirel'in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Tedesco sonrası sarı-lacivertlilerde görev alacağı öne sürülen genç teknik adam için henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, Demirel'in başka bir Süper Lig ekibinin başına geçebileceği iddiası gündemi sarstı.

KAYSERİSPOR SÜRPRİZİ

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Kulüpte yeni hoca arayışları sürerken, Volkan Demirel'in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

SON OLARAK BODRUM FK'YI ÇALIŞTIRDI

Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor'la anlaşması halinde yeniden Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.